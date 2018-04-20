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«Песни»: теперь в формате субботних концертов на ТНТ
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«Песни»: теперь в формате субботних концертов на ТНТ 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Приходите на концерт! Только не говорите, что у вас нет билета. И тем более не говорите, что вам никуда не хочется выходить. Пожалуйста, сидите дома, но на концерте все же поприсутствуйте — бесплатно: для этого достаточно взять в руки пульт и включить канал ТНТ.
Уже в ближайшую субботу вас ждет концерт участников проекта «Песни». 18 лучших участников проекта (10 из команды Тимати и 8 из команды Максима Фадеева) и 1 победитель зрительского голосования впервые выступят на огромной сцене в самом крупном съемочном павильоне Европы.
Крутейшие декорации, профессиональные постановщики, невероятный звук и живое исполнение — все для вас, и не надо выходить из дома! Зрители услышат 4 кавера на зарубежные хиты, 3 российские и 3 авторских песни. Откроют концерт все участники, исполнив заглавную тему шоу «Песни» с новым куплетом собственного сочинения.
Смотрите масштабные концерты шоу «Песни» каждую субботу в 21:00, и «Песни. Реалити» каждый будний день в 18:00 на ТНТ.
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