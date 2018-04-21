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ТНТ покажет первый концерт шоу «ПЕСНИ»
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ТНТ покажет первый концерт шоу «ПЕСНИ» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу на ТНТ состоится первый масштабный концерт шоу «ПЕСНИ».
Участники впервые выйдут на большую сцену в составе команд лейблов MALFA и Black Star.
Неделю зрители ТНТ наблюдали в реалити-шоу, как участники работали с продюсерами лейблов, педагогами по вокалу и актерскому мастерству, получали задания и репетировали до поздней ночи, а иногда и до утра.
За день до концерта над их образами поработали стилисты — многие из участников изменились практически до неузнаваемости. А некоторым пришлось расстаться даже с собственными именами — продюсеры создали для них новые никнеймы.
Каждый из них всего за неделю совершил огромный прорыв: от никому неизвестного участника кастинга до артиста со своим уникальным образом и именем.
Все они работают на износ, каждый хочет быть лучшим, каждый хочет стать звездой. Амбиции, цели, мечты — они есть у всех, но не все их достигнут.
Ведущая «ПЕСНИ. РЕАЛИТИ» Екатерина Варнава возвращает ребят из волшебной сказки в реальность. Напряжение возрастет. А с ним и старания участников.
Каждый номер субботнего концерта — мощная постановка с декорациями, танцами и костюмами. Но главное — с молодыми, дерзкими и невероятно целеустремленными артистами нового шоу-бизнеса.
Первый концерт шоу «ПЕСНИ» выйдет в эфир ТНТ в эту субботу в 21:00.
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