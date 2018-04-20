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«Бенефис на двоих»: Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль
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«Бенефис на двоих»: Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль 

Вести.Ru 48 минут назад
Фото: Вести.Ru
4 мая в Московском театре мюзикла пройдет творческий вечер известных артистов театра, кино, эстрады и мюзикла Ефима Шифрина и Алексея Колгана «Бенефис на двоих». Эти артисты — не только партнеры по театру, но и друзья, сделавшие свое общение ироничным и талантливым спектаклем-диалогом.
В бенефисе прозвучат арии из мюзиклов «Принцесса цирка», «Скрипач на крыше», рок-оперы «Преступление и наказание» и любимые многими поколениями песни «Московские окна», «Вечер на рейде», «Песня о хорошем настроении» и другие, а также будут показаны эстрадные миниатюры и сцены из спектаклей. Но главное, обещают организаторы концерта, это будет веселое и искрометное общение-импровизация ярких творческих личностей.
Начало бенефиса — в 20:00, 4 мая, Московский театр мюзикла (Пушкинская площадь, дом 2), категория — «12+».
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