«Бенефис на двоих»: Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

4 мая в Московском театре мюзикла пройдет творческий вечер известных артистов театра, кино, эстрады и мюзикла Ефима Шифрина Алексея Колгана «Бенефис на двоих». Эти артисты — не только партнеры по театру, но и друзья, сделавшие свое общение ироничным и талантливым спектаклем-диалогом.

В бенефисе прозвучат арии из мюзиклов «Принцесса цирка», «Скрипач на крыше», рок-оперы «Преступление и наказание» и любимые многими поколениями песни «Московские окна», «Вечер на рейде», «Песня о хорошем настроении» и другие, а также будут показаны эстрадные миниатюры и сцены из спектаклей. Но главное, обещают организаторы концерта, это будет веселое и искрометное общение-импровизация ярких творческих личностей.

Начало бенефиса — в 20:00, 4 мая, Московский театр мюзикла (Пушкинская площадь, дом 2), категория — «12+».