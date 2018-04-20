«Жизнь, как игра на гитаре». Солист группы «Бурелэр» о себе и о творчестве

Осенью в Москве группа записала новый альбом «Юлдар», продюсером и аранжировщиком которого является известный музыкант Булат Аминов. В альбом вошли восемь новых песен, автор которых солист группы Ильшат Абдуллин

На концерте 19 апреля прозвучали песни из нового альбома, а также старые хиты. Приглашенным гостем был кураист Роберт Юлдашев, а также бывшие участники группы, которые исполнили с новым составом некоторые композиции.

Между бизнесом и музыкой

Ильшат Абдуллин с самого детства слушал хорошую инструментальную музыку, в том числе «ДДТ», Виктора Цоя , «Дервиш-хан». Большое значение в выборе музыкальных предпочтений сыграл отец.

«И это, наверное, определило мою творческую карьеру. Уже в 5-6 лет я впервые задумался о том, что стану музыкантом, — говорит Ильшат. — В 8 классе впервые взял в руки гитару. А уже через неделю пел песни Цоя. Играл днём и ночью».

Возникла группа в 2004 году, тогда Ильшат учился в авиационном университете.

«Мы с другом Рафаэлем Гайнуллиным попали на концерт землячества, где выступала группа ZinDan в составе Тимура Валитова и Фанзиля Адельбаева. Они и вдохновили нас воплотить, наконец, в жизнь свою давнюю мечту. Мы создали группу «Бурелэр» и уже через месяц дали свой первый концерт», — рассказывает Ильшат.

У солиста группы техническое образование. Его основная деятельность связана с проектами в нефтяном бизнесе. Но музыку он никогда не бросал.

«Не знаю, в какую сторону весы упадут, но в последнее время больше начал себя находить в музыке», — говорит он.

Феномен башкирской эстрады

Одна из самых популярных и проникновенных песен музыканта — «Мэнгелеккэ» («Навеки») — была написана им в 20-летнем возрасте. Песня о том, как судьба навеки унесла жизнь любимой девушки по ошибке ангелов. Ильшат вспоминает, что сложилась эта композиция всего за 15 минут. И он не может объяснить, что тогда повлияло на ее создание.

«Бывают такие моменты, когда понимание, с чем связан текст песни, приходит только через некоторое время», — говорит он.

Ильшат Абдуллин считает, что у башкирской эстрады хорошие перспективы. Есть достойные исполнители, хотя их и очень мало.

Живой пример того, что музыка может стать успешным делом жизни и на национальной эстраде, — это Элвин Грей , считает музыкант.

«Это феномен башкирской эстрады. Человек осуществил свою мечту и просто идёт по своему пути. Он стал примером для многих, кто работает в направлении поп-музыки. Сумел вывести башкирскую эстраду на другой уровень. Я верю, что он действительно может собрать и «Олимпийский» в Москве, как заявлял», — говорит Ильшат.

Настрой свою жизнь, как гитару

Музыкант признается, что в его жизни бывали переломные моменты, когда все шло наперекосяк и ничего не хотелось. Он объясняет это появившейся в одно время гордыней.

«Потом пришло понимание, что если у человека есть какие-то способности, данные свыше, то он должен это передавать дальше. Как ретранслятор. Должно появиться понимание, что ты — всего-навсего приёмник. И тогда я смог все это преодолеть в себе», — говорит Ильшат.

Он считает, что человек должен идти по своей стезе.

«Когда ты идешь своей дорогой, то замечаешь краски вокруг. Не нужно позволять никому решать за тебя, какое твое предназначение в жизни, особенно слушать родителей, — говорит он. — Есть люди, которые находят свои дороги в 50-60 лет и открывают прекрасную жизнь. Никогда не поздно воплощать свои мечты. Вселенная устроена испытывать тебя, а талант дается не просто так, — рассуждает он. — Жизнь можно сравнить с игрой на гитаре. Когда живешь с внутренним ладом, то внешние обстоятельства начинают подстраиваться под него, как аккорды. Магия происходит, интересные люди появляются. Настроишь себя хорошо — вселенная будет щедра к тебе».