Названа худшая музыкальная группа

Все мы привыкли к вручению премий за лучшую музыку, исполнение, лучшие роли и фильмы, мало тех, кто не знает о награждениях на церемониях "Грэмми" и "Оскар", например. Но как часто вы слышите об обратных рейтингах?

Издание NME вчера, к слову, опубликовало рейтинг лучших песен групп, которые стали всем ненавистны. В общем, песни худших музыкальных команд. И читатели издания сошлись во мнении, что первое место среди таких берет группа Coldplay. На втором месте коллектив "1975", на третьем — Limp Biskit.

А вы с такой расстановкой согласны?