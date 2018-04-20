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Названа худшая музыкальная группа
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Названа худшая музыкальная группа 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Все мы привыкли к вручению премий за лучшую музыку, исполнение, лучшие роли и фильмы, мало тех, кто не знает о награждениях на церемониях "Грэмми" и "Оскар", например. Но как часто вы слышите об обратных рейтингах?
Издание NME вчера, к слову, опубликовало рейтинг лучших песен групп, которые стали всем ненавистны. В общем, песни худших музыкальных команд. И читатели издания сошлись во мнении, что первое место среди таких берет группа Coldplay. На втором месте коллектив "1975", на третьем — Limp Biskit.
А вы с такой расстановкой согласны?
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