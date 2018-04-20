В Самаре завершился арт-фестиваль Вадима Репина

«Молодое — молодым». Под таким девизом в Самарской филармонии завершился Транссибирский арт-фестиваль имени Вадима Репина . В финальном концерте на сцену вышли молодые немецкие исполнители, лауреаты международных конкурсов.

Транссибирский арт-фестиваль собрал лучших исполнителей современности. В афише — громкие имена: скрипачка Анна Мария Веймайер, виолончелистка Надя Рейх и пианист Виктор Зоос. В программе — мировая классика: Рахманинов, Шостакович и Гайдн.

Музыкальное трио — участники уникального проекта TONALi-TOUR Transsiberian, проходящего под руководством скрипача Вадима Репина. Первая репетиция в таком составе прошла неделю назад. Музыканты говорят, что взаимопонимание было найдено сразу. «Мы не знали друг друга, мы первый раз встретились и решили, что будем заниматься дома. У них есть дом на озере, мы там жили. Целую неделю вместе занимались. Знакомились друг с другом», — рассказала скрипачка Анна Мария Вермайер.

Все они гастролируют по миру с ранних лет. Блестящая карьера, успех, слава, признание публики и критиков — для них будто совсем не главное. Говорят, важно, чтобы любое дело приносило радость. «Музыка для меня — это очень важно, она приносит радость. Для меня большая честь, что я могу сегодня здесь быть. Я рад, что в зале замечательная публика и учащиеся, с которыми мы уже знакомы», — признался пианист Виктор Зоос.

Во время тура в Самару музыканты выступили в 148 школе, областной академии Наяновой и социально-педагогическом колледже. Организацией концертов занимались самарские учащиеся. Осваивали профессию арт-менеджеров. Учащаяся Самарской государственной областной академии Ева Зильберман поделилась: «Мы распределили роли, у нас были пресс-атташе, у нас были ответственные за проведение концерта, у нас были режиссеры, сценаристы, ведущие. И потом каждый выполнял свою отдельную функцию, потом это все слилось в большой, очень классный концерт».

По словам студентки Самарского социально-педагогического колледжа Екатерины Клебер, этот опыт стал незаменимым. В будущем, как руководителю, он обязательно пригодится.

Ежегодный форум прошел уже в пятый раз в Новосибирске, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Проект дал возможность зазвучать новым именам и привлек молодежь к классике.