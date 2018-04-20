Дом музыки приглашает на фламенко-шоу «Пять чувств»

В четверг, 26 апреля, одна из выдающихся танцовщиц фламенко современности Селена Муньос представит на сцене Светлановского зала Московского международного Дома музыки авторское фламенко-шоу «Пять чувств» 26 апреля. В концерте примут участие испанские музыканты и певцы фламенко.

Селена Муньос — знаменитая датско-испанская танцовщица фламенко и хореограф. В 14 лет она поступила в Академию фламенко Amor de Dios, а позже продолжила обучение в Королевской школе танца в Мадриде. Селена выступала с танцорами Нью-Йоркского балета, в качестве педагога-хореографа работала с артистами цирка Du Soleil. На протяжении двух лет была хореографом и ведущим танцором в Национальном балете Копенгагена, неоднократно выступала для королевской семьи Дании. В настоящее время Селена дает многочисленные мастер-классы в Европе, Азии и Америке и гастролирует с авторскими фламенко-шоу (Libertad, 2014 год, Presence, 2016 год).

Критики отмечают, что «новшества, элегантность и класс делают танец Селены в полной степени совершенным» (La Republica Cultural), «ее фантастическое чувство ритма и феноменальная подвижность захватывают с первой же секунды» (Dance Europe), «она буквально завораживает публику» (The New Vork Times).

Программа шоу «Пять чувств» включает в себя танцевальные номера, созданные специально для предстоящего концерта, а также музыку в исполнении испанских музыкантов и певцов фламенко.

Начало концерта — в 19:00, 26 апреля, Светлановский зал ММДМ.