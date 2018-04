Королевская семья и премьер-министр Швеции соболезнуют из-за смерти Avicii

ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр — РИА Новости . Шведская королевская семья и премьер-министр Стефан Лёвен выразили соболезнования в связи со смертью 28-летнего шведского музыканта Авичи, сообщает в субботу шведский телеканал SVT.

В пятницу, 20 апреля пресс-секретарь известного шведского артиста и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под творческим именем Avicii, подтвердила его смерть.

"Мы имели честь быть с ним знакомыми и восхищаться им и как художником, и как прекрасным человеком, каким он был. Он сделал нашу свадьбу незабываемой своей удивительной музыкой. Выражаем соболезнования его семье", — заявили брат наследницы престола принц Карл Филипп и его жена София.

Премьер Швеции отметил, что Avicii был «одним из крупнейших музыкантов Швеции», говорится в сообщении.

Avicii родился в 1989 году и начал профессиональную карьеру в 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам My Feelings for You, Seek Bromance, Blessed и Levels. По данным Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дебютный альбом Avicii выпустил в 2013 году, в него вошла ставшая потом всемирно известной песня Wake Me Up. В 2016 году артист сообщил, что прекращает концерты, но продолжит заниматься музыкой.