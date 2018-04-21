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Солист «Би-2» на концерте в Волгограде оделся в костюм медведя
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Солист «Би-2» на концерте в Волгограде оделся в костюм медведя 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: v1.ru
Вокалист группы «Би-2» Лёва на концерте в Волгограде примерил на себя костюм медведя.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», концерт прошел 20 апреля в «ВолгоградЭКСПО». На нем музыканты исполнили песни из своего нового альбома «Горизонт событий» и старые свои хиты. Песню «Виски» Лёва ради антуража исполнил в костюме медведя.
Напомним, группа выпустила свой последний, десятый, альбом еще в сентябре 2017 года. Несколько песен музыканты представили поклонникам ещё до его релиза — это синглы «Лайки» и «Лётчик», совместная работа «Би-2» и Oxxxymiron «Пора возвращаться домой».
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