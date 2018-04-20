В Волгограде на концерте Би-2 запел русский медведь

Солист группы Би — 2 во время концерта в Волгограде превратился в настоящего русского медведя. Такой необычный образ Лёва примерил ради новой песни «Какой русский не пьет виски?». На входе в Экспоцентр компания самых ярых поклонников российской группы распахивает куртки, словно пропуск показывая майки с фотографиями Би — 2. Добавляя весу своему эффектному появлению, молодые горожане хором напевают знаменитую «Полковнику никто не пишет».

Репертуар знаменитой группы уже вспоминают и в зрительном зале. Вызывая артистов на сцену или просто распеваясь перед самым музыкальным вечером, волгоградцы без фальшивых нот поют все того же одинокого «Полковника». — Добрый вечер, дамы и господа. А также мальчики и девочки. Может быть, бабушки и дедушки. Привет, Волгоград! — после мощной «разминки» обратился к зрителям Шура. — Как мы рады всех вас видеть в этом уютном, может, спортивном, а, может, концертном зале. По — моему, настало время вспомнить что — нибудь старенькое.

Второй раз предлагать горожанам ретро — репертуар артистам не пришлось. Волгоградцы с первой ноты угадали саундтрек к российскому фильму «Метро», подпели самую летнюю песню «Ля — ля тополя». И, конечно, какой концерт Би — 2 без самой узнаваемой песни «Мой рок— н — ролл»? Тут уже не смогли устоять и самые крепкие зрители — поклонники группы моментально достали телефоны и осветили зал сотней ярких фонариков.

Продолжая современную программу, музыканты решили удивить зрителей необычными образами. Медведь, засовывающий микрофон в пасть и поющий про русского, который пьет виски. Оригинально? Лучшим финалом для разгоряченных зрителей могла стать лишь старая — добрая классика. Известные всем поклонникам «Компромисс», «Вечная, призрачная, встречняа» и, конечно же, «Полковник», которому никто не пишет. Полковник, которого так трепетно ждут на каждом концерте группы Би— 2.