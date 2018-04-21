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«Сансара» готовит три необычных концерта
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«Сансара» готовит три необычных концерта 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Сансара» готовит три необычных концерта: для каждого из них команда подготовила особенную концептуальную программу. Саша Гагарин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробнее о грядущих выступлениях его команды читайте только на НСН.
«В Екатеринбурге мы играем Ласточкин Jazz. В этом городе у нас есть много хороших знакомых-музыкантов, которые всю жизнь играют джаз, и мы решили сделать концерт, который будет состоять из двух частей. Это будет джаз в моем понимании о том, каким он может быть. В Москве сыграем концерт, который мы назвали «Облачный», а в Питере — черно-белый, он будет называться «Весна. Ч\Б». На каждом концерте будет видеоряд, какие-то иллюстрации к песням. В Питере это будет черно-белая история. Мне кажется, что это очень стильно», — отметил артист.
Услышать и увидеть группу Сансара можно будет 26 апреля в Екатеринбурге, 27 апреля в Москве и 28 апреля в Санкт-Петербурге
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