Ирина Богушевская: «С мальчиками мне легко, я понимаю, как их воспитывать»

Ее музыкальный стиль невозможно охарактеризовать одним словом, настолько он многогранный и не похожий на других. Может быть, именно поэтому ее песни называют «музыкой для умников», а первый альбом, вышедший в конце девяностых, — музыкальной сенсацией современной поп-музыки.

Ирина Богушевская родилась в Москве. Благодаря папиной профессии переводчика ее детство было необычным — несколько лет она провела в Багдаде, в школу пошла в Москве, а оканчивала ее уже в Будапеште.

— Папа знал пять языков. У нас с ним была фантастическая игра в детстве, которую я страшно любила. Он крутил колесико на радиоле, и мы слушали голоса дикторов всего мира, и папа мне говорил: «Угадай, какой язык?»

По словам певицы, в детстве она не играла в куклы. Ее больше интересовали машинки и солдатики, она любила «тусоваться» с мальчишками. Ирина издавала дома журналы и постоянно взахлеб что-то читала. Стихи начала сочинять очень рано — родители записывали на магнитофон стихи и песни, которые она «бормотала». К музыке у Богушевской было особое отношение: она занималась в студии эстетического развития при МГУ , а также пела в известной хоровой студии «Веснянка».

— Мне ужасно нравилось вертеться перед зеркалом, петь песни и представлять, что я, как Любовь Орлова , буду петь неземным голосом в каком-то театре, — призналась певица.

Так и случилось в будущем. Как артистка стала секретарем комсомольской организации в школе? Чем ей запомнилась жизнь в Багдаде? После каких событий она всегда мерзнет? Почему не хотела ехать в Будапешт? Об этом она расскажет Татьяне Устиновой

Родители мечтали видеть дочь профессором или ученым, и она оправдала их ожидания — набрав максимум возможных баллов, поступила на философский факультет МГУ. Учеба была интересной, насыщенной и завершилась «красным» дипломом, но растянулась больше, чем на пять лет — Ирина вышла замуж, родила сына, и все эти годы активно выступала на смотрах художественной самодеятельности и играла в студенческом театре университета.

— Все КВНы, смотры — это было мое. Я играла там свои декадентские песни, получала грамоты, которые до сих пор храню. Там же меня увидела художественный руководитель студенческого театра, позвонила и предложила прийти на прослушивание: «Ирочка, мы вас заметили, приходите к нам в студенческий театр, мы сейчас ставим мюзикл, у нас такой способный мальчик — Леша Кортнев…»

Сотрудничество с Алексеем Кортневым вылилось в семейный и творческий союз. Они вместе выступали в группе «Несчастный случай» и работали над первыми альбомами певицы. Кого артистка называет своим кумиром? Почему зрители освистали ее песню на студенческом смотре? Что помогло пережить развод с Кортневым? Смотрите в программе.

Ирина Богушевская — не только певица, композитор, поэтесса, актриса, преподаватель философии, но и мама двоих сыновей. К воспитанию детей она относится как настоящий философ:

— С мальчиками мне легко, я понимаю, как их воспитывать. Во-первых, любить, давать им ощущение, что ты на их стороне. Самое трудное — оставлять им при этом право на ошибку, позволять пробовать себя самим. Как говорит одна моя мудрая подруга: «Главная задача мамочки — научить сыночка жить без мамочки». И я с ней полностью согласна.

Как артистка справилась с последствиями тяжелой аварии? Какой подарок преподнесла ведущей Татьяне Устиновой? Что родители Ирины покупали в поездках в первую очередь? Когда случилась тотальная переоценка ценностей? На эти и многие другие вопросы Ирина Богушевская ответит в четверг, 26 апреля, в 13:40 в ток-шоу «Мой герой» на канале «ТВ Центр».