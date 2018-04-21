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5 главных фактов, которые мы будем помнить об Авичи
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5 главных фактов, которые мы будем помнить об Авичи 

Popcake.tv 43 минуты назад
Фото: Popcake.tv
1. Имя. Реальное имя музыканта — Тим Берглинг. Родился он сентября в Стокгольме, Швеции. В семье он не единственный ребёнок. У Авичи ещё три брата. 2. Первые треки Авичи записывать ещё в лет. На большую сцену Авичи вышел спустя совсем немного времени, как начал заниматься музыкой. Такого успеха, признавался музыкант, он и сам не ожидал — «Музыкой я начал заниматься в, отправился в мировое турне уже в. Тогда-то я и втянулся в это на все». А уже через четыре года, в, он был первым диджеем на радио. 3. Проблемы со здоровьем. Авичи не раз признавался в своей страсти к алкогольным напиткам, которые и привели к проблемам с желудком. Он страдал от острого панкреатита. Но, помимо этого, музыканту удалили аппендикс и желчный пузырь, из-за чего пришлось отменить ряд концертов в году. Они были в рамках тура. 4. Треки. Самые известные из всех — «Levels», «Hey, » «Wake, ». Дебютный альбом музыканта держался в топе чартов в странах! Только представьте, трек «Levels», шазамнули миллиона раз. Такой успех среди диджеев, говорят, большая редкость. 5. Награды. За всю карьеру Авичи дважды выигрывал премию. Дважды был номинирован на. Выигрывал и. На эту же премию он был номинирован и за несколько дней до смерти.
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