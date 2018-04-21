Дрезденская капелла впервые выступит в Мариинском театре вместе с Денисом Мацуевым

Один из старейших оркестров мира — Дрезденская государственная капелла под управлением Кристиана Тилеманна впервые выступит на сцене Мариинского-2. Коллектив проводит европейский гастрольный тур и 25 мая приедет в Санкт-Петербург.

В программе выступления прозвучит немецкая музыка 19 века, в том числе Концерт для фортепиано с оркестром №2 Ференца Листа , в котором сольную партию исполнит Денис Мацуев , заслуженный пианист и народный артист России. С октября 2017 года он занимает почетную должность артиста-резидента Дрезденской капеллы.

Дрезденская государственная капелла существует с середины 16 века.

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