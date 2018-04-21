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Фанатам не понравился концерт Лазарева в «Олимпийском»
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Фанатам не понравился концерт Лазарева в «Олимпийском» 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: @lazarevsergey
Поклонники были категоричны — певец не справился с выступлением.
Лазарев представил зрителям свое новое шоу "N". Впрочем, фанаты ушли с концерта, мягко говоря, разочарованными. Больше всего нареканий вызвал плохой звук, при этому музыка перекрывала голос певца. Поэтому общения с залом не получилось. К тому же, многочисленные помехи не дали насладиться любимыми хитами.
Некоторые также отметили невыразительное поведение самого певца. Судя по всему, он не смог "зажечь" зал и произвести сильное впечатление даже на самых преданных фанатов.
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