Фанатам не понравился концерт Лазарева в «Олимпийском»

Поклонники были категоричны — певец не справился с выступлением.

Лазарев представил зрителям свое новое шоу "N". Впрочем, фанаты ушли с концерта, мягко говоря, разочарованными. Больше всего нареканий вызвал плохой звук, при этому музыка перекрывала голос певца. Поэтому общения с залом не получилось. К тому же, многочисленные помехи не дали насладиться любимыми хитами.

Некоторые также отметили невыразительное поведение самого певца. Судя по всему, он не смог "зажечь" зал и произвести сильное впечатление даже на самых преданных фанатов.