«Быть с книгой — это модно»: челябинцы сняли зажигательный клип о чтении

Кем бы ты ни был, читать — это модно, быть с книгой — это модно! Так считают сотрудники Центральной библиотеки имени Александра Пушкина и по совместительству студенты Челябинского института культуры, которые сняли новый клип о трендах современности. О том, как создавался проект, 74.ru рассказали его авторы.

— Снимали клип недели две, а на подготовку — создание музыки, текста и сценария — ушло четыре месяца, — рассказал продюсер клипа «Модно» Олег Соболев. — Ещё неделя потребовалась на монтаж. То, что получилось, презентовали вчера, 20 апреля, в рамках всемирной акции «Библионочь-2018» в Центральной библиотеке имени Александра Пушкина. Тему придумали вместе с режиссёром Максимом Першуковым. Он же написал слова.

«Быть с книгой — это модно»_2018-04-21 Олег учится на пятом курсе Челябинского института культуры по направлению «продюсер», Максим — выпускник этого же института по направлению «режиссура». Оба работают в библиотеке имени Пушкина.

— Главные герои клипа — это наши знакомые, профессиональные вокалисты Никита Поздеев и Лина Крайв, — продолжает Олег Соболев. — А все остальные — это студенты института культуры. Мы пригласили их, и все с удовольствием согласились. Снимались всегда, когда нужно было, находили время, за что им огромное спасибо. Очень благодарны и всем остальным, кто работал над клипом — замечательные, талантливые люди!