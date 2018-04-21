В Краснодаре открылся международный фестиваль хореографии

КРАСНОДАР, 21 апреля. / ТАСС /. Балет " Анна Каренина " в постановке Музыкального театра Республики Карелия открыл в субботу VI Международный фестиваль современной хореографии в Краснодаре, передает корреспондент ТАСС с места события.

Как отмечают организаторы фестиваля, задачи эпатировать публику перед постановщиками не стояло, и балет дышит атмосферой классического романа: действие происходит под хрустальными люстрами с множеством свечей, мужские костюмы напоминают мундиры XIX века, а женские — длинные воздушные платья, история Карениной рассказывается понятным хореографическим языком.

"Сейчас так много «Карениных», этот роман так часто встречается на подмостках, и это здорово смотреть его в разных постановках, разным взглядом", — рассказал журналистам художественный руководитель фестиваля, главный режиссер и балетмейстер краснодарского Музыкального театра Александр Мацко

Станцевать Анну в этом спектакле пригласили солистку Московского государственного академического детского музыкального театра Алевтину Касаткину. По ее словам, это ее давняя мечта. «Это потрясающий спектакль. Что касается Анны, я могу сказать, что Анна — это я с ее переживаниями, с ее внутренним миром», — уверена она.

Артисты до 17 Одной из премьер фестиваля станет «Маленький принц», поставленный специально для этого фестиваля. Все танцоры — дети от 10 до 17 лет, отобранные из разных коллективов Краснодара.

"Мы детей увлекли настолько, что они жили полгода этим проектом, и надеюсь, их внутренне ощущение удастся почувствовать и зрителям. «Маленький принц» — произведение не только для детей, несмотря на очень доступный язык повествования, оно имеет очень глубокий смысл. Все наши дети очень чутко и тонко это чувствуют, понимают, о чем они танцуют, и пытаются донести до зрителей", — уточнила руководитель проекта Наталья Маслова

Музыку для балета написал Константин Чистяков. Премьера «Маленького принца» состоится 26 апреля.

Город-праздник

По словам генерального директора фестиваля Татьяны Гатовой, за несколько лет Краснодар преобразился, став «городом фестивалей, городом музыки»: если в первый год фестиваля залы были полупустыми, то сейчас, на шестом фестивале, ожидаются аншлаги.

В дни фестиваля 21-29 апреля запланированы четыре творческих вечера. Кроме балетов «Анна Каренина» и «Маленький принц» зрители увидят вечер «новелл» — постановок краснодарского Музыкального театра, а также гала— концерт.

Второй раз в фестивале участвуют солисты балета Эйфмана — в этот раз труппа привозит балет «Метель», поставленный к 40-летию театра. В первом акте артисты представят серию хореографических миниатюр в стиле модерн: каждая из них — судьба отдельного героя, и каждая рассказывает об одиночестве. Во втором отделении — «Танцы разбитых сердец», солировать в нем будет солист Большого театра Евгений Трупоскиади, который начинал карьеру в краснодарском театре Григоровича.