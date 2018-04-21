Очарование русской музыки

Русская музыка обладает глубоким смыслом, и в то же время наполнена ярким национальным характером. В восемь часов вечера 15 апреля в Концертном зале Шэньчжэня состоялся концерт «Трио Чайковского» в рамках международного музыкального сезона в Шэньчжэне «Один пояс, один путь» в 2018 году. Публика в Шэньчжэне имела возможность с близкого расстояния насладиться своеобразным шармом русской музыки.

«Трио Чайковский» было сформировано в 1975 году в Москве. В состав вошли Павел Верников , Константин Богино и Анатолий Либерман. Сейчас виолончелист Трио —Александр Чаушян. Они продолжали музыкальные традиции исполнения Московской и Петербургской школ. На протяжении многих лет талантливое исполнение этого Трио было классическим примером славянской и русской камерной музыки.

Павел Верников окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Сейчас он преподает в Венской Консерватории и в Высшей Школе Музыке в Лозанне. Будучи профессиональным исполнителем, он обладает огромным интересом к музыке и безграничным идеям искусства: от классических до современных произведений, от экспериментального творчества до музыкальных театров, всем этим занимался Павел Верников. Также он является музыкальным педагогом, продолжает давать уроки и мастер-классы по всему миру. Помимо этого, его неоднократно приглашали стать членом жюри международных конкурсов скрипачей, среди которых Конкурс скрипачей в Ганновере, им. Ф. Крейслера (Австрия), ARD Мюнхен (Германия), а также Международный конкурс скрипачей им. Винявского в Познани, и другие.

В тот вечер за скрипкой был Павел Верников, на фортепиано играл Константин Богино, а партию виолончели исполнил Александр Чаушян. Все три исполнителя — всемирно известные музыканты, а также члены жюри известных международных конкурсов, проходящих по всему миру. Три мастера посвятили виртуозный концерт камерной музыки для публики китайского города Шэньчжэнь. Трио выступает уже более 50 лет и в полной мере соответствует названию «седовласый коллектив». Особенно это относится к пианисту Трио — Константину Богино, обладателю длинных «серебристых» волос. По мере исполнения произведения, эти длинные волосы свободно развеваются в воздухе вслед за движениями корпуса музыканта.

Исполненные в тот вечер произведения были пронизаны русским колоритом. Первая часть концерта началась с легкого и мягкого фортепианного «Элегического трио» соль минор Сергея Рахманинова . Это произведение было создано в 1892 году, и по стилю относится к позднему романтизму. Это короткий, но очень глубокий шедевр. Затем было исполнено одно из самых успешных произведений Антона Аренского — фортепианное трио No.1 ре минор.

Во второй части концерта прозвучало Второе фортепианное трио одного из самых значимых композиторов Советского Союза — Дмитрия Шостаковича . Это произведение выражает скорбь Шостаковича по умершему другу. К концу концерта зрительный зал взорвался воодушевленными аплодисментами, люди долго не расходились, и «Трио Чайковского» еще два раза возвращалось на бис.

Посетительница концерта госпожа Чжан вздохнула: «Наши знания о русских композиторах ограничены Чайковским и Шостаковичем. Этот концерт позволил мне взглянуть на другую Россию, познакомиться с великими традициями и глубиной мысли русской музыки».