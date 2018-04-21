«Антон Иванович сердится»

Жанр: мюзикл, комедия

Страна: СССР

Год: 1941

Директор фильма: Ефим Хаютин

Сама же Сима хорошо относится к музыкальным новшествам и против воли отца соглашается петь в оперетте Мухина. Дебют дочери на сцене театра приводит Антона Ивановича в замешательство, однако совсем скоро забавная случайность заставляет героя пересмотреть свои взгляды на музыку и многие другие вещи. Интересные факты о фильме «Антон Иванович сердится»:

Картина вышла на экраны в 1941 году накануне войны, зрители так и не успели ее увидеть, а афиши фильма провисели до самого конца войны и для многих стали одним из ее атрибутов. Все песни, которые пела главная героиня были исполнены певицей Деборой Яковлевной Пантофель-Нечецкой, но в титрах ее не упомянули. Первой сценой картины является концерт в Санкт-Петербургской академической капелле, органный зал которого с тех пор почти не изменился.

Трейлер фильма «Антон Иванович сердится»: https://www.youtube.com/watch?v=lSOequ3durg