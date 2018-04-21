Жанр: мюзикл, комедия
Страна: СССР
Год: 1941
Режиссёр: Александр Ивановский
Сценаристы: Георгий Мунблит, Евгений Петров
Директор фильма: Ефим Хаютин
Кто снимался в фильме «Антон Иванович сердится»: Николай Коновалов, Людмила Целиковская, Павел Кадочников, Александр Орлов, Тамара Павлоцкая, Татьяна Глебова, Татьяна Кондракова, Сергей Мартинсон, Анатолий Королькевич, Владимир Гардин Сюжет фильма «Антон Иванович сердится» Профессор консерватории Антон Иванович Воронов, считает, что настоящей можно считать только классическую музыку. По этой причине он даже поссорился с другом, который разглядел в дочери героя Симе талантливую певицу и будущую звезду оперетты. В нее влюблен подающий надежды композитор Мухин, но строгий отец, узнав о творчестве кавалера, запрещает дочери с ним общаться.
Сама же Сима хорошо относится к музыкальным новшествам и против воли отца соглашается петь в оперетте Мухина. Дебют дочери на сцене театра приводит Антона Ивановича в замешательство, однако совсем скоро забавная случайность заставляет героя пересмотреть свои взгляды на музыку и многие другие вещи. Интересные факты о фильме «Антон Иванович сердится»:
Картина вышла на экраны в 1941 году накануне войны, зрители так и не успели ее увидеть, а афиши фильма провисели до самого конца войны и для многих стали одним из ее атрибутов. Все песни, которые пела главная героиня были исполнены певицей Деборой Яковлевной Пантофель-Нечецкой, но в титрах ее не упомянули. Первой сценой картины является концерт в Санкт-Петербургской академической капелле, органный зал которого с тех пор почти не изменился.
Трейлер фильма «Антон Иванович сердится»: https://www.youtube.com/watch?v=lSOequ3durg