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Башмет и Хабенский дадут совместный концерт в Кремлевском дворце
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Башмет и Хабенский дадут совместный концерт в Кремлевском дворце 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Дирижер Юрий Башмет и актер Константин Хабенский в воскресенье представят на сцене Государственного Кремлевского дворца «литературно-музыкальный эксперимент». Об этом сообщили в пресс-службе организатора концерта.
В первом отделении прозвучит квартет «Смерть и девушка» Франца Шуберта в переложении Малера для струнного оркестра в исполнении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Башмета. Хабенский же прочтет отрывки из знаменитой пьесы Камю «Калигула».
Во второй части вечера музыканты исполнят сюиту Сен-Санса «Карнавал животных», а актер озвучит поэтический текст к ней в оригинальном переводе Дмитрия Быкова.
"Синтез классической музыки и игры блестящего актера породит целый букет восторженных эмоций", — пообещали организаторы.
Это не первый совместный проект Башмета и Хабенского. В 2016 году в рамках Зимнего фестиваля искусств в Сочи режиссер Виктор Крамер поставил спектакль по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери «Не покидай свою планету». Главную роль исполнил Хабенский, музыкальную часть — «Солисты Москвы» и Башмет. Спектакль уже более двух лет с неизменным успехом показывают на театральных площадках России.
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