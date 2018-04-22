Башмет и Хабенский дадут совместный концерт в Кремлевском дворце 

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Дирижер Юрий Башмет и актер Константин Хабенский в воскресенье представят на сцене Государственного Кремлевского дворца «литературно-музыкальный эксперимент». Об этом сообщили в пресс-службе организатора концерта.
В первом отделении прозвучит квартет «Смерть и девушка» Франца Шуберта в переложении Малера для струнного оркестра в исполнении ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Башмета. Хабенский же прочтет отрывки из знаменитой пьесы Камю «Калигула».
Во второй части вечера музыканты исполнят сюиту Сен-Санса «Карнавал животных», а актер озвучит поэтический текст к ней в оригинальном переводе Дмитрия Быкова.
"Синтез классической музыки и игры блестящего актера породит целый букет восторженных эмоций", — пообещали организаторы.
Это не первый совместный проект Башмета и Хабенского. В 2016 году в рамках Зимнего фестиваля искусств в Сочи режиссер Виктор Крамер поставил спектакль по мотивам «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери «Не покидай свою планету». Главную роль исполнил Хабенский, музыкальную часть — «Солисты Москвы» и Башмет. Спектакль уже более двух лет с неизменным успехом показывают на театральных площадках России.