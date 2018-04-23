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Юрий Башмет и Константин Хабенский дали совместный концерт
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Юрий Башмет и Константин Хабенский дали совместный концерт 

RT на русском 44 минуты назад
В Государственном Кремлёвском дворце состоялся совместный концерт дирижёра Юрия Башмета и актёра Константина Хабенского. Две звезды театра и музыки представили зрителям уникальную программу на стыке жанров — «литературно-музыкальный эксперимент».
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