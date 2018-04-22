Извини, Селена Гомес, но Джастин Бибер говорит, что его первой любовью всегда будут барабаны 

Барабаны — лучший инструмент, не так ли?
Джастин Бибер соглашается: он вырос, играя на них, но уверен, что даже сегодня у него все еще есть любовь ко всем ритмичным вещам.
Недавно в Бибер опубликовал довольно активное черно-белое видео, в котором он импульсивно наигрывал интересный импровизированный ритм.
В сопроводительной надписи он написал: «Барабаны всегда будут моей первой любовью».
Теперь мы знаем: забудьте о любых подростковых романах, забудьте о взаимоотношениях с Селены Гомес; барабаны — вот, что было и всегда будет главной любовью для Бибера.
Некоторые поклонники предполагают, что Джастин пытается найти творческое вдохновение перед написанием новой музыки.
Кто бы не захотел появления нового альбома, а уж тем более с бонго, ммм.. ?