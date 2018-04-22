Концерты памяти Дмитрия Хворостовского пройдут в США и Канаде в ближайшие месяцы

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина /. Концерты памяти российского оперного певца Дмитрия Хворостовского с участием оперных исполнителей пройдут в ближайшие месяцы в разных городах США и Канады. Первый такой гала-концерт в честь баритона состоится уже в воскресенье, 22 апреля, в зале музыкального театра Карнеги-холл в Нью-Йорке. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал накануне президент американского фонда «Таланты мира» (Talant of the World), оперный певец Давид Гвинианидзе

Дар памяти другу, коллеге, кумиру

"Идея организовать такие концерты возникла сразу после ухода Дмитрия Хворостовского из жизни. Это было для нас большим горем, хотя все знали его диагноз. Но все равно мы думали о лучшем, что он сможет еще долго жить и работать, ведь Дмитрий был совсем молодой, — вспоминает Гвинианидзе. — Организация Talant of the World захотела сделать концерт памяти Хворостовского в самом знаменитом зале мира — Карнеги-холле, где Дмитрий не раз выступал и блистал".

По словам организатора, в концерте примут участие как коллеги Хворостовского, с которыми он пел на одной сцене, так и другие артисты. «Среди исполнителей потрясающая меццо-сопрано, всемирно известная Нино Сургуладзе , певица Большого театра Вероника Джиоева и блистательный тенор Метрополитен-опера Рауль Мело», — рассказал Гвинианидзе. Сургуладзе, Джиоева и Мело, отметил он, выступали с Хворостовским в одних постановках и считают его своим хорошим другом. В концерте также поют Анна Колхида, Ольга Лисовская, Давид Гванианидзе, солист Большого театра Александр Киреев , итальянский тенор Джованни Формизано, певец из Южной Кореи Джунхан Че и другие оперные исполнители.

"Состав артистов большой, это настоящий гала-концерт, — подчеркнул организатор. — В первом отделении прозвучит сложная и красивая классика оперы, во втором — другие жанры, которые также любил и включал в свои концерты Дима: романсы, неаполитанские и русские народные песни, много всего интересного. Концерт пройдет без микрофонов".

"Люди безумно любят творчество этого великого российского артиста, который потрясающе блистал и в России, и по всему миру. Это будет дар памяти от артистов своему другу, коллеге, кумиру", — сказал Гвинианидзе. По его словам, когда стало известно о проведении концерта в Нью— Йорке, было очень много желающих принять в нем участие, и приходилось отказывать из-за ограниченного времени программы. «Семья Хворостовского также знает, что пройдет такой концерт, им заранее сообщили», — добавил организатор.

Опера, военные и народные песни

Концерты памяти Дмитрия Хворостовского будут организованы и в других городах Северной Америки. «Наша организация считает необходимым отдавать дань таким великим и замечательным артистам. В Кливленде (штат Огайо) 25 апреля состоится концерт, подобный нью-йоркскому, а 4 мая в Филадельфии (Пенсильвания) пройдет концерт, посвященный празднику Победы, — рассказал президент фонда. — Это большой проект посвящения Дмитрию Хворостовскому, и там прозвучат только те военные песни, которые он сам исполнял». В июне концерты пройдут в залах Канады, в последующие месяцы подобные мероприятия запланированы в других городах США.

"Уход Дмитрия Хворостовского стал трагедией для всей России, в том числе и для меня. Я познакомился с ним еще в 2000 году, когда Дима работал над оперой «Риголетто» в театре «Новая опера», — вспоминает Давид Гвинианидзе. — И после знакомства с этим певцом, его человеческими качествами, наш фонд, коллеги и друзья Димы не могли не почтить его память музыкой, оперой и песнями, которые он любил".

На протяжении почти 30 лет Дмитрий Хворостовский выступал на сцене Карнеги-холла. В последний раз он пел там в феврале 2016 года в рамках североамериканского тура. Именно в США в сентябре 2015 года на сцене Метрополитен-опера состоялось его появление после первого курса лечения от тяжелой болезни — опухоли мозга, диагностированной в начале лета.

В мае 2016 года, уже страдая от болезни, Хворостовский принял участие в концерте по случаю 50-летия Метрополитен-опера. Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет.