Коровы вприпрыжку бегут послушать игру маленькой девочки на гармошке: видео

Стадо, выстроивший вдоль забора, внимательно слушают мелодию, которую играет юная ирландка.

Стадо коров бегут на звук гармошки, на которой играет девочка Грейс. История началась год назад, когда маленькая ирландка начала давать концерты для коров, живущих на ферме ее отца в пригороде Корка.

Музыка так понравилась рогатым, что теперь они спешат послушать юного музыканта.

Грейс сидит на стульчике и играет на гармошке, а ее отец снимает на видео, как коровы выстраиваются вдоль забора пастбища и с упоением случают мелодию песни ирландской исполнительницы Шэрон Шеннон, сообщает Good News Network.