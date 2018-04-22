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Tequilajazzz возвращается на «НАШЕСТВИЕ» с «жесткой» программой
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Tequilajazzz возвращается на «НАШЕСТВИЕ» с «жесткой» программой 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
3, 4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся на фестивале «НАШЕСТВИЕ» в Большом Завидове. В числе музыкантов, выступающих на сцене Наше 2.0 — группа Tequilajazzz. В 2017 году группа выступила на «НАШЕСТВИИ» впервые после девятилетнего перерыва. Тогда Tequilajazzz представила ретроспективную программу, основанную на материале первых двух альбомов команды. Евгений Федоров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что группа готовит для зрителей «НАШЕСТВИЯ» в этом году, читайте только на НСН.
«Что касается «НАШЕСТВИЯ», точную программу своего выступления мы пока не знаем. Скорее всего, сыграем более жесткую программу, ориентированную на период альбома под названием «Вирус»», — пояснил артист.
На сцене НАШЕ 2.0 так же выступят Найк Борзов, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банк», «План Ломоносова» и Нейромонах Феофан. А на главную сцену выйдут NOIZE МС с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии, КняZz, The Hatters, «Пикник», 25/17, «Ночные снайперы», «Северный флот», «СерьГа», «Калинов Мост», Louna, «Мельница», бит-квартет«Секрет» в золотом составе, а хэдлайнером субботы станет группа «АлисА». И это еще не полный список артистов, так что следите за новостями Главного приключения года. Билеты на фестиваль уже в продаже на сайте nashestvie.ru.
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