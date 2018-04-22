Tequilajazzz возвращается на «НАШЕСТВИЕ» с «жесткой» программой

3, 4 и 5 августа все любители рок-музыки соберутся на фестивале «НАШЕСТВИЕ» в Большом Завидове. В числе музыкантов, выступающих на сцене Наше 2.0 — группа Tequilajazzz. В 2017 году группа выступила на «НАШЕСТВИИ» впервые после девятилетнего перерыва. Тогда Tequilajazzz представила ретроспективную программу, основанную на материале первых двух альбомов команды. Евгений Федоров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что группа готовит для зрителей «НАШЕСТВИЯ» в этом году, читайте только на НСН.

«Что касается «НАШЕСТВИЯ», точную программу своего выступления мы пока не знаем. Скорее всего, сыграем более жесткую программу, ориентированную на период альбома под названием «Вирус»», — пояснил артист.