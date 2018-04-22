В БКЗ «Октябрьский» сегодня состоится праздничный концерт лауреатов премии «Шансон года»

Сегодня вечером в Большом концертном зале «Октябрьский» выступят лауреаты премии «Шансон года», чьи имена были названы днем ранее на ежегодной церемонии в Кремле.

Организатор церемонии — «Радио Шансон» в этом году отмечает большой юбилей — 20 лет с момента начала вещания. Причем первым городом, где в 1998 году прозвучали в эфире ее позывные, был именно Санкт-Петербург.

«Шансон года» — одна из главных российских музыкальных премий. С 2002 года она регулярно собирает на одной сцене сильнейших представителей жанра и самых популярных артистов эстрады. За статуэткой «Шансон года» стоит высшее признание — признание зрителей.

«Для меня «Шансон Года» — признак демократии в стране, — говорит Михаил Шуфутинский . — До появления этой премии никто из артистов шансона не мог даже и мечтать, что будет выступать в Кремле».

«Это здорово, что «Радио Шансон» берет на себя такую важную миссию — развивать русскую песню, музыкальный фонд нашей страны», — считает Александр Розенбаум.

Концерт, который пройдет начнется сегодня в 18.00 в БКЗ «Октябрьский», наверняка станет подтверждением этих слов мэтров.