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В БКЗ «Октябрьский» сегодня состоится праздничный концерт лауреатов премии «Шансон года»
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В БКЗ «Октябрьский» сегодня состоится праздничный концерт лауреатов премии «Шансон года» 

Интересант 1 час назад
Сегодня вечером в Большом концертном зале «Октябрьский» выступят лауреаты премии «Шансон года», чьи имена были названы днем ранее на ежегодной церемонии в Кремле.
На сцену выйдут и корифеи жанра — Елена Ваенга и Александр Розенбаум.
Организатор церемонии — «Радио Шансон» в этом году отмечает большой юбилей — 20 лет с момента начала вещания. Причем первым городом, где в 1998 году прозвучали в эфире ее позывные, был именно Санкт-Петербург.
«Шансон года» — одна из главных российских музыкальных премий. С 2002 года она регулярно собирает на одной сцене сильнейших представителей жанра и самых популярных артистов эстрады. За статуэткой «Шансон года» стоит высшее признание — признание зрителей.
«Для меня «Шансон Года» — признак демократии в стране, — говорит Михаил Шуфутинский. — До появления этой премии никто из артистов шансона не мог даже и мечтать, что будет выступать в Кремле».
«Это здорово, что «Радио Шансон» берет на себя такую важную миссию — развивать русскую песню, музыкальный фонд нашей страны», — считает Александр Розенбаум.
Концерт, который пройдет начнется сегодня в 18.00 в БКЗ «Октябрьский», наверняка станет подтверждением этих слов мэтров.
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