Наташа Королева раскрыла секреты своего композитора 

Певица Наташа Королева опубликовала видео, снятое в машине ее композитора и известного шоумена Германа Титова.
Как призналась артистка, в этом автомобиле можно найти настоящий переносной шкаф с самыми разными мужскими нарядами. Певица начала рассматривать каждый костюм и придумывать, какой звезде российской эстрады он бы подошел.
"Посмотри, там Dolce&Gabbana, Gucci, Prada", — отметил Титов. Королева удивилась такому подбору вещай и заметила, что один из нарядов — золотой пиджак, невероятно похож на сценический костюм Николая Баскова. «Ну, правильно. Он же автор его песни „Ну кто сказал тебе“, — пошутила Королева и начала петь хит Баскова вместе с композитором.
»Полосата рубашка — это наряд, который бы приглянулся Стасу Михайлову. Стас у нас креативщик, он любит модные шмотки", — поделилась тайнами звезд Королева и исполнила вместе с Германом Титовым отрывок песни «Журавли летят в Китай».
Как отметили подписчики Королевой, у композитора Титова прекрасный слух и голос, он исполняет песни не хуже своих «подопечных». Именно поэтому фанаты Королевой рекомендовали ей присмотреться к музыканту и попросить его сделать совместную композицию.