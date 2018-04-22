Наташа Королева раскрыла секреты своего композитора

Как призналась артистка, в этом автомобиле можно найти настоящий переносной шкаф с самыми разными мужскими нарядами. Певица начала рассматривать каждый костюм и придумывать, какой звезде российской эстрады он бы подошел.

"Посмотри, там Dolce&Gabbana, Gucci, Prada", — отметил Титов. Королева удивилась такому подбору вещай и заметила, что один из нарядов — золотой пиджак, невероятно похож на сценический костюм Николая Баскова . «Ну, правильно. Он же автор его песни „Ну кто сказал тебе“, — пошутила Королева и начала петь хит Баскова вместе с композитором.

»Полосата рубашка — это наряд, который бы приглянулся Стасу Михайлову . Стас у нас креативщик, он любит модные шмотки", — поделилась тайнами звезд Королева и исполнила вместе с Германом Титовым отрывок песни «Журавли летят в Китай».

Как отметили подписчики Королевой, у композитора Титова прекрасный слух и голос, он исполняет песни не хуже своих «подопечных». Именно поэтому фанаты Королевой рекомендовали ей присмотреться к музыканту и попросить его сделать совместную композицию.