Ещё
Наташа Королева раскрыла секреты своего композитора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наташа Королева раскрыла секреты своего композитора 

Russianshowbiz.info 33 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Наташа Королева опубликовала видео, снятое в машине ее композитора и известного шоумена Германа Титова.
Как призналась артистка, в этом автомобиле можно найти настоящий переносной шкаф с самыми разными мужскими нарядами. Певица начала рассматривать каждый костюм и придумывать, какой звезде российской эстрады он бы подошел.
"Посмотри, там Dolce&Gabbana, Gucci, Prada", — отметил Титов. Королева удивилась такому подбору вещай и заметила, что один из нарядов — золотой пиджак, невероятно похож на сценический костюм Николая Баскова. «Ну, правильно. Он же автор его песни „Ну кто сказал тебе“, — пошутила Королева и начала петь хит Баскова вместе с композитором.
»Полосата рубашка — это наряд, который бы приглянулся Стасу Михайлову. Стас у нас креативщик, он любит модные шмотки", — поделилась тайнами звезд Королева и исполнила вместе с Германом Титовым отрывок песни «Журавли летят в Китай».
Как отметили подписчики Королевой, у композитора Титова прекрасный слух и голос, он исполняет песни не хуже своих «подопечных». Именно поэтому фанаты Королевой рекомендовали ей присмотреться к музыканту и попросить его сделать совместную композицию.
Russianshowbiz.info: последние новости
Айза выпустила новый клип Максим Фадеев показал обновленный состав MALFA Максим Фадеев пожаловался на таксистов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе12
Москва после бури: фото из соцсетей36
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение