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Пелагея: Янка Дягилева незаслуженно забыта нашей культурой
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Пелагея: Янка Дягилева незаслуженно забыта нашей культурой 

Газета.Ru 1 час назад
Певица и наставница шоу-проекта «Голос» Пелагея заявила, что признание дома, где жила рок-исполнительница, памятником культуры, пойдёт на пользу изучению истории российской музыки, передает НСН.
"У нас, действительно, много героев, которые незаслуженно забыты. Чьи подвиги уменьшаются для культуры, и Яна, безусловно, один из таких важнейших людей в музыке советского пространства.
Поэтому это прекрасная новость, и надо, чтобы мы знали своих героев, их творчество, помнили и понимали, откуда у нас растут корни наши и ноги", — сказала Пелагея.
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