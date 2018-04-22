Пелагея: Янка Дягилева незаслуженно забыта нашей культурой

Певица и наставница шоу-проекта «Голос» Пелагея заявила, что признание дома, где жила рок-исполнительница, памятником культуры, пойдёт на пользу изучению истории российской музыки, передает НСН.

"У нас, действительно, много героев, которые незаслуженно забыты. Чьи подвиги уменьшаются для культуры, и Яна, безусловно, один из таких важнейших людей в музыке советского пространства.

Поэтому это прекрасная новость, и надо, чтобы мы знали своих героев, их творчество, помнили и понимали, откуда у нас растут корни наши и ноги", — сказала Пелагея.