Билли Новик: для меня Достоевский, Солженицын и Летов — звенья одной цепи

Фронтмен Billy's Band рассказал о концерте, на котором он исполнит песни легендарного лидера «Гражданской обороны», передает НСН.

"Сейчас появилось достаточно времени и я, наконец, набрался дерзости, чтобы сделать эту программу. И это — не дань моде, а, скорее, дань классике, коей я считаю творчество Егора Летова . Для Меня Достоевский, Солженицын и Летов –звенья одной цепи. Самой значимой песней Летова я считаю «Русское поле экспериментов». Как выяснилось, этот объемный, эпический стих наизусть помнят многие люди моего поколения, и не только моего.

Чувствую ли я ответственность, готовя эту программу? Да вряд ли! Для меня это хорошая встряска — в новом качестве прожить все эти запредельные песни, и возможность где-то, может быть, еще раз копнуть наш равнодушный мир. На самом деле, петь Летова — это просто лютый кайф. Все, кто когда-нибудь делал это, поймут меня", — подчеркнул артист.