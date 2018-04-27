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Фестиваль «Московская весна A Cappella» стартовал в Москве
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Фестиваль «Московская весна A Cappella» стартовал в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Городской фестиваль «Московская весна A Cappella» с пятницы начал свою работу на столичных площадках. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"В Москву пришла весна, начался наш фестиваль «Московская весна A Cappella». Он проходит на территории всего города, приглашаем всех прийти. Хочу отметить, что участники исполняют все песни живым голосом", — отметил Немерюк.
Он добавил, что 8 и 9 мая участники представят композиции, посвященные Дню победы.
Общий призовой фонд фестиваля и международного конкурса составляет 20 млн рублей. Победитель получит 6,2 млн рублей.
О фестивале
Жители и гости столицы в этом году смогут насладиться вторым по счету городским фестивалем «Московская весна A Cappella». На мероприятии будут представлены различные музыкальные композиции 184 сольных исполнителей и вокальных коллективов из 16 стран. Среди композиций — кинохиты Болливуда, этническая музыка, а также джаз.
Фестиваль проходит с 27 апреля по 9 мая. Участники исполнят песни на 61 городской площадке, а также с балконов и крыш.
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