Фестиваль «Московская весна A Cappella» стартовал в Москве

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Городской фестиваль «Московская весна A Cappella» с пятницы начал свою работу на столичных площадках. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В Москву пришла весна, начался наш фестиваль «Московская весна A Cappella». Он проходит на территории всего города, приглашаем всех прийти. Хочу отметить, что участники исполняют все песни живым голосом", — отметил Немерюк.

Он добавил, что 8 и 9 мая участники представят композиции, посвященные Дню победы.

Общий призовой фонд фестиваля и международного конкурса составляет 20 млн рублей. Победитель получит 6,2 млн рублей.

О фестивале

Жители и гости столицы в этом году смогут насладиться вторым по счету городским фестивалем «Московская весна A Cappella». На мероприятии будут представлены различные музыкальные композиции 184 сольных исполнителей и вокальных коллективов из 16 стран. Среди композиций — кинохиты Болливуда, этническая музыка, а также джаз.

Фестиваль проходит с 27 апреля по 9 мая. Участники исполнят песни на 61 городской площадке, а также с балконов и крыш.