Гости фестиваля «Московская весна A Cappella» услышат джаз, этно и кинохиты Болливуда

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Жители и гости столицы на втором городском фестивале «Московская весна A Cappella» смогут услышать различные музыкальные композиции 184 сольных исполнителей и вокальных коллективов из 16 стран. Среди композиций — кинохиты Болливуда, этническая музыка, а также джаз а капелла в исполнении венгерской группы Jazzation.

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella» впервые прошли в столице весной 2017 года. В прошлом году перед зрителями выступили 168 коллективов из 12 стран. Всего прошло 1,2 тыс. живых выступлений, прозвучало порядка 8 тыс. музыкальных композиций.

В этом году фестиваль проходит с 27 апреля по 9 мая. В Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях. Также участники исполнят композиции с балконов и крыш.

Музыканты приехали из самых разных стран — Испания, Израиль, Франция, США, Великобритания и др. Все они поборются за премию гран-при конкурса, которая составляет 6,2 млн рублей.

Каверы и джаз

Исполнитель классической музыки и индийских кинохитов Болливуда Сарфараз Алам Сафу является единственным иностранным участником, выступающим соло. Послушать его можно будет 3 мая в 20:00 возле дома 12 на Никольской улице.

Больше всего участников привезла Испания — на фестивале выступят шесть музыкальных коллективов. Испанская группа Kundala 28 апреля в 15:00 на площади Революции исполнит синтез этно и классики, а также кавер-версии популярных песен и джазовых тем.

В сквере у памятника Карлу Марксу 1 мая в 18:00 можно будет послушать музыкальные ритмы прошлого века. Их исполнит женский квартет Les Fourchettes из Барселоны. 4 мая в 14:30 на Рождественке будет выступать группа B Vocal, сочетающая пение а капелла и театр.

Из США в конкурсе примут участие четыре коллектива. В частности, 2 мая в 18:30 в парке «Зарядье» выступит команда The Alley Cats, она является постоянным участником представлений на Бродвее и многочисленных телешоу.

Италию на фестивале представят три ансамбля. На Триумфальной площади 29 апреля в 12:30 для зрителей будет выступать коллектив Mezzotono Show. В программе оригинальные аранжировки произведений поп-музыки, джаза, босановы, мамбо, танго и классики.