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Хор пограничников ФСБ выступит на фестивале «Московская весна A Cappella»
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Хор пограничников ФСБ выступит на фестивале «Московская весна A Cappella» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Хоровая группа Центрального пограничного ансамбля ФСБ России выступит на фестивале «Московская весна A Cappella», сообщила во вторник пресс-служба оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
"За звание лучших из лучших борются самые разные исполнители из России и других стран: от солистов до хоров, от фолк-исполнителей до битбоксеров. Представлены на конкурсе и профессиональные хоровые коллективы: в числе участников «Московской весны» — Хоровая группа Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности России. Побывать на концертах этого хора вы можете 3 и 4 мая", — отметили в оргкомитете.
Хоровая группа Центрального пограничного ансамбля ФСБ в составе 16 человек участвует в конкурсе в номинации «большие вокальные коллективы». Выступления этого хора пройдут 3 мая в 15:00 на Строгинском бульваре (площадка расположена возле дома 9) и в 17:00 в сквере у памятника Карлу Марксу, а также 4 мая в 13:00 на площади Революции, в 15:30 — в парке «Зарядье» и в 18:00 на улице Профсоюзной, 41.
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