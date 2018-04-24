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Музыканты исполнят 8 тыс. песен на фестивале «Московская весна A Cappella»
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Музыканты исполнят 8 тыс. песен на фестивале «Московская весна A Cappella» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы задействуют в нынешнем городском фестивале «Московская весна A Cappella» музыкантов из 16 стран и 40 регионов, будет исполнено порядка 8 тыс. песен на 61 площадке. Среди интересных мест, где будут исполнены музыкальные композиции — крыши, балконы и лестницы, сообщил во вторник руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума правительства в городской мэрии.
"В нынешнем городском фестивале «Московская весна A Cappella» примут участие музыканты из 16 стран и 40 регионов, будет спето 8 тыс. песен. Торжественная программа пройдет на 61 площадке. Будут как традиционные места, так и необычные — балконы, крыши лестницы", — сказал он.
Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella» впервые прошли в столице весной 2017 года. В 2018 году фестиваль пройдет с 27 апреля по 9 мая. По всей столице откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти в 40 местах.
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