На Московской весне прошло около 900 выступлений

Порядка 900 концертов прошло с 27 апреля по 2 мая в рамках фестиваля "Московская весна A Cappella", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в четверг.

Международный конкурс-фестиваль "Московская весна A Cappella" стартовал в столице 27 апреля и продлится до 9 мая. Всего в Москве открылась 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях — в качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. На фестивале выступят более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, всего участие примут более 1,6 тысячи человек. Итоги конкурса жюри подведет 7 мая.

"С начала фестиваля на сценах "Московской весны A Cappella" прошло 900 выступлений и до окончания конкурса посетителей ждет еще очень много ярких сюрпризов: 30 участников фестиваля — 20 российских и 10 иностранных солистов и коллективов — еще только ждут своей очереди, чтобы выступить перед москвичами", — цитирует оргкомитет заммэра Москвы Наталью Сергунину

Вице-мэр отметила, среди тех, кто выступит с 3 по 6 мая — исполнитель хитов Болливуда, певец из Индии, а также коллектив из Великобритании, женский хор из Израиля и другие.

Как напомнили организаторы, помимо концертов, гостей фестиваля ждут мюзиклы, музыкальные спектакли, творческие мастер-классы, спортивные игры и экскурсии.