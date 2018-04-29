Ещё
Поезд «Московская весна A Cappella» запустили на Кольцевой линии метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поезд «Московская весна A Cappella» запустили на Кольцевой линии метро 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: РИАМО
Новый тематический поезд, который посвящен международному музыкальному фестивалю и конкурсу «Московская весна A Cappella», запустили на Кольцевой линии столичного метро, передает ТВ Центр.
"Мы запускаем совместно с метрополитеном поезд, посвященный фестивалю «A Cappella», который стартует уже на этой неделе. Это четвертый поезд, который будет украшен в тематике наших фестивалей «Московские сезоны», которые проходят в Москве в течение всего года", — сказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Вагоны тематического поезда оформлены в фирменном стиле фестиваля. Они познакомят пассажиров подземки с историей и особенностями пения без музыкального сопровождения. В частности, в оформлении вагонов присутствуют скороговорки и распевки, а также цитаты российских и зарубежных исполнителей, а также отрывки из песен о Москве.
Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в городе с 27 апреля по 9 мая.
Газета.Ru: последние новости
Чистяков написал музыку для нового "Простоквашина" Немецкая премия Echo отменена после антисемитского скандала Джаред Лето устроил русским фанатам концерт-сюрприз
Комментарии  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы60
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями8
Александра Серова окончательно перестали узнавать11
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение