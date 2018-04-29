Поезд «Московская весна A Cappella» запустили на Кольцевой линии метро

Новый тематический поезд, который посвящен международному музыкальному фестивалю и конкурсу «Московская весна A Cappella», запустили на Кольцевой линии столичного метро, передает ТВ Центр

"Мы запускаем совместно с метрополитеном поезд, посвященный фестивалю «A Cappella», который стартует уже на этой неделе. Это четвертый поезд, который будет украшен в тематике наших фестивалей «Московские сезоны», которые проходят в Москве в течение всего года", — сказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк

Вагоны тематического поезда оформлены в фирменном стиле фестиваля. Они познакомят пассажиров подземки с историей и особенностями пения без музыкального сопровождения. В частности, в оформлении вагонов присутствуют скороговорки и распевки, а также цитаты российских и зарубежных исполнителей, а также отрывки из песен о Москве.

Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в городе с 27 апреля по 9 мая.