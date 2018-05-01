Пограничники ФСБ споют на фестивале «Московская весна A Cappella» 3 и 4 мая

Хоровая группа Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности России выступит на фестивале «Московская весна A Cappella» 3 и 4 мая, коллектив исполнит русскую и зарубежную духовную музыку, классические произведения и современные хиты, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий.

В столице продолжается фестиваль и музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella». За звание лучших из лучших борются самые разные исполнители из России и других стран: от солистов до хоров, от фолк-исполнителей до битбоксеров.

«Представлены на конкурсе и профессиональные хоровые коллективы: в числе участников «Московской весны» — хоровая группа Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности России. Побывать на концертах этого хора вы можете 3 и 4 мая», — говорится в сообщении.

Хоровая группа участвует в конкурсе в номинации «Большие вокальные коллективы»: в составе этого хора — 16 исполнителей. Для гостей фестиваля они подготовили необычную программу, сочетающую в себе русскую и зарубежную духовную музыку, классические произведения и современные эстрадные хиты.

«Молодость и яркость, наряду с тембральной слитностью — вот главные отличительные черты этого мужского хора, которые блестяще раскрываются в различных музыкальных стилях и жанрах», — так хористы рассказали о своем коллективе в заявке на участие в конкурсе.