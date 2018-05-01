Ещё
Пограничники ФСБ споют на фестивале «Московская весна A Cappella» 3 и 4 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пограничники ФСБ споют на фестивале «Московская весна A Cappella» 3 и 4 мая 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Хоровая группа Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности России выступит на фестивале «Московская весна A Cappella» 3 и 4 мая, коллектив исполнит русскую и зарубежную духовную музыку, классические произведения и современные хиты, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий.
В столице продолжается фестиваль и музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella». За звание лучших из лучших борются самые разные исполнители из России и других стран: от солистов до хоров, от фолк-исполнителей до битбоксеров.
«Представлены на конкурсе и профессиональные хоровые коллективы: в числе участников «Московской весны» — хоровая группа Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности России. Побывать на концертах этого хора вы можете 3 и 4 мая», — говорится в сообщении.
Хоровая группа участвует в конкурсе в номинации «Большие вокальные коллективы»: в составе этого хора — 16 исполнителей. Для гостей фестиваля они подготовили необычную программу, сочетающую в себе русскую и зарубежную духовную музыку, классические произведения и современные эстрадные хиты.
«Молодость и яркость, наряду с тембральной слитностью — вот главные отличительные черты этого мужского хора, которые блестяще раскрываются в различных музыкальных стилях и жанрах», — так хористы рассказали о своем коллективе в заявке на участие в конкурсе.
Выступления хора пройдут 3 мая в 15:00 на Строгинском бульваре (площадка расположена возле дома 9) и в 17:00 в сквере у памятника Карлу Марксу (сценой на этой площадке служит лестница сквера), а также 4 мая в 13:00 на площади Революции, в 15:30 — в парке «Зарядье» и в 18:00 на улице Профсоюзной, 41.
РИАМО: последние новости
Квинтет «Симфоджаз братьев Ивановых» представит «Весеннюю мистерию» в джаз‑клубе в Пушкине В Доме музыки в Москве 11 июня выступят саксофонисты Александр и Дмитрий Брили Гала‑концерт в честь 200‑летия Мариуса Петипа пройдет в Москве
Комментарии  Ещё 55 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы67
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями9
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение