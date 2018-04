Актриса Скарлетт Йоханcсон снова запела

Актриса Скарлетт Йоханссон известна как одна из «Мстителей», женщина со сверхспособностями Люси, а также как майор-киборг Мотоко Кусанаги из фильма «Призрак в доспехах». Но это — на экране, в жизни Скарлетт живет, как все люди: мечтает и пробует себя в чем-то новом (или забытом старом).

Так произошло с музыкой. Немногим известно, что у актрисы есть целых две музыкальных пластинки. Первая Anywhere I Lay My вышла в 2008 году, а вторая Break Up — в 2009-м, ее Скарлетт записала с инди-рокером Питтом Йорном.. Спустя девять лет они воссоединились, чтобы записать альбом Apart.

Кстати, артисты уже презентовали одну композицию из пластинки.

Альбом будет доступен для прослушивания 1 июня 2018 года. Сообщается, что он будет состоять из пяти песен.