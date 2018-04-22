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В Самаре выступит Денис Мацуев
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В Самаре выступит Денис Мацуев
Волга Ньюс
1 час назад
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10 мая в Самарском театре оперы и балета пройдет концерт
Дениса Мацуева
.
Известный пианист исполнит произведения Чайковского, Рахманинова и Прокофьева.
Билеты стоят 1500-6000 рублей.
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