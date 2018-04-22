Александр Кушнир: Рокеры в нашей стране асоциальны

Профессия продюсера подразумевает глубокое понимание музыкального рынка. Александр Кушнир отлично владеет предметом и знает российский шоу-бизнес не понаслышке.

Сейчас музыкальный продюсер Кушнир принимает активное участие в совместном музыкальном проекте ≪Вечерней Москвы≫ и продюсерского центра Игоря Сандлера ≪Площадь Согласия≫, где открывает для себя новые талантливые имена.

— Александр, как участник «Площади Согласия» скажите, в чем, с вашей точки зрения, ее особенность?

— Во-первых, коллективы получают опыт работы в студийных, телевизионных условиях. К сожалению, в России музыкальное телевидение умерло, интересных, хороших музыкальных фестивалей — пять-шесть, не больше. Получается, что у нас много самобытных, но ≪беспризорных≫ музыкальных групп, и ≪Площадь Согласия≫ — площадка, где они могут себя показать. Во-вторых, здесь они учатся понимать различия между концертной и студийной работой, между выступлением в клубе и на съемочной площадке, где звук ≪заточен≫ под трансляцию, специальным образом установлен свет. В-третьих, этот медиаресурс учит молодых ребят говорить, общаться, излагать свои мысли, реагировать на порой жесткие шутки, иронию, сарказм. В-четвертых, здесь можно посмотреть на себя со стороны, чтобы затем провести ≪работу над ошибками≫ и над собой. Если группы хорошо показали себя, они тут же могут получить хорошие предложения о сотрудничестве от членов жюри. В общем, этот проект — оазис для молодых музыкантов.

— В последнее время практически не появляется новых музыкальных имен, в частности в рок-музыке. С чем это связано?

— Последние яркие открытия были в 2000 году. Безусловно, в рамках небольших фестивалей открывались новые артисты, которые ведут концертную деятельность, но их аудитория 500–2000 человек. По музыкальной индустрии сильно ударил кризис 2008 года. Тогда закрылись все музыкальные издания, а радиостанции и телеканалы работают сейчас в парадигме ≪реклама — рейтинг — репутация≫, где репутация существует для того, чтобы были реклама и рейтинги. Поэтому для любого некоммерческого искусства остались только своеобразные резервации — небольшие клубы, некоторые кабельные телеканалы и две радиостанции. На Западе хорошо развита сеть студенческих радиостанций, на которых молодые группы могут представить свои композиции. Благодаря им нам стали известны такие яркие имена, как Nirvana, Happy Mondays, и другие. В музыкальной индустрии Россия отстает от Запада лет на 35.

— В чем же проблема отечественной индустрии?

— Нет соответствующей музыкальной культуры, прежде всего в семьях, нет соответствующих традиций. Конечно, вы скажете, что есть самообразование. Например, сейчас в интернете можно найти множество интересных лекций по всем видам искусства. Есть хорошие фильмы, посвященные музыке. Но кто этим занимается?

— Вы сказали, что для молодых музыкантов нужны соответствующие площадки для продвижения. А как же интернет, где человек может сделать имя, не выходя из-за компьютера и без вложений?

— В эпоху интернета можно пытаться что-то сделать самостоятельно, снять клип, выложить его где-то. Но в любом случае у начинающей группы должен быть небольшой бюджет. Он необходим для пиар-кампании, продвижения, обработки звука… А для этого нужно присутствовать в реальной жизни, налаживать контакты, работать в студиях, с публикой.

— Вам наверняка приходилось слышать от некоторых представителей шоу-бизнеса, что в российской музыкальной индустрии нет денег и, как следствие, нет хороших песен — якобы авторы не будут писать хорошие стихи за низкий гонорар.

— Очень спорная, на мой взгляд, теория. Приведу в пример Исландию, население которой — чуть больше 300 тысяч человек. Тамошние музыканты прекрасно знают, что они не продадут в своей стране больше нескольких тысяч пластинок. Но они ничуть не парятся с этим. Они работают, развивают талант и просто кайфуют от того, что делают. И эта небольшая страна подарила миру певицу Бьорк , карьера которой началась в 11 лет, и много других ярких имен, например Sigur Ros, Kaleo, Olafur Arnalds, Gus Gus и др. Поэтому самый главный совет молодым музыкантам — забить на все материальное и просто наслаждаться творчеством, быть собой, развивать талант. История знает много примеров, когда талантливые люди жили в нищете, но имена их вошли в историю. Кроме того, если есть возможность писать тексты и музыку самому, а не заказывать на стороне, нужно это делать.

— Нужно ли поддерживать музыкальную индустрию за счет государственных средств и как быть тогда с утверждением: «Кто платит — тот и музыку заказывает»?

— Поддерживать нужно, а диктовать условия — нет. Система ≪творчество за деньги≫ не приводит ни к чему хорошему — нет ни нормальных взаимоотношений, ни нормального результата этих взаимоотношений. А кроме того, надо понимать, что, например, рокеры в нашей стране асоциальны. Речь идет о том, что они, как правило, остаются в стороне от актуальных событий — не выражают свое мнение, не пишут песен, не создают общественных движений, посвященных определенной социальной проблематике. В свое время была идея выпустить альбом с песнями, посвященными чеченской кампании, но оказалось, таких композиций просто нет. На Западе кардинально другая история.

— Настанет ли время, когда молодые таланты смогут легко пробиваться, исходя из того, какие они могут принести рейтинги и рекламу?

— Думаю, да, но должно пройти поколение. Становление нормальной индустрии — процесс очень не быстрый. Хотя уже сейчас есть сдвиги. Например, на Первом канале периодически показывают фильмы о музыкантах мирового уровня, а ведь еще лет 10–20 назад и этого не было. Вкус можно и нужно воспитывать, а за этим подтянется и остальное.

ДОСЬЕ

Александр Кушнир — журналист, музыкальный продюсер, автор книг о советской и российской музыке — родился в 1964 году в Киеве. Окончил математический факультет Калининского университета. В 1990 году организовал рок-фестиваль «Индюшата», сегодня это старейшая рок-акция в стране. Занимался пиар-сопровождением Земфиры, групп «Мумий Тролль», «Танцы минус», «Гости из будущего», «Ночные снайперы». Руководитель музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн».