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Стартует Открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна А Cappella»
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Стартует Открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна А Cappella» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Заявки из 15 разных стран поданы на конкурс-фестиваль: США, России, Дании, Венгрии, Китая, Кореи, Казахстана, Латвии, Дании, Италии, Австрии, Индии, Франции, Израиля, Казахстана. В конкурсе примут участие исполнители, работающие в жанре acapella (пение без сопровождения музыкальных инструментов). Выступления будут проходить не только на фестивальных площадках, но и на крышах Москвы. Посетителей ждут мастер-классы по пению и музыке, тренировки и многое другое. Участие в мероприятиях и посещение концертов бесплатное. Проект осуществляется при поддержке Правительства Москвы. Подробности можно узнать на официальном сайте.
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