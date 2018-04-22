Стартует Открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна А Cappella» 

Заявки из 15 разных стран поданы на конкурс-фестиваль: США, России, Дании, Венгрии, Китая, Кореи, Казахстана, Латвии, Дании, Италии, Австрии, Индии, Франции, Израиля, Казахстана. В конкурсе примут участие исполнители, работающие в жанре acapella (пение без сопровождения музыкальных инструментов). Выступления будут проходить не только на фестивальных площадках, но и на крышах Москвы. Посетителей ждут мастер-классы по пению и музыке, тренировки и многое другое. Участие в мероприятиях и посещение концертов бесплатное. Проект осуществляется при поддержке Правительства Москвы. Подробности можно узнать на официальном сайте.