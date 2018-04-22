В Москве завершился международный фестиваль музыкантов-импровизаторов

В воскресенье, 22 апреля, в столице завершился четвертый Международный фестиваль-конкурс музыкантов— импровизаторов XEO-PLANET 2018. Мероприятие проходило в Большом зале ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова.

— Фестиваль посвящен памяти российского музыканта Дениса Феофентова — лауреата международных конкурсов, скрипача-импровизатора, пианиста, композитора, трагически погибшего в 27 с половиной лет в горах Камчатки в июне 2014 года, — сообщила «ВМ» член жюри конкурса Елена Фиштик.

Друзья Дениса Феофентова из разных стран выразили огромное желание продолжить традицию фестивалей музыкантов-импровизаторов — в память о ярком скрипаче-импровизаторе, пианисте, композиторе.

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