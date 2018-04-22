Ещё
В Москве завершился международный фестиваль музыкантов-импровизаторов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве завершился международный фестиваль музыкантов-импровизаторов 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В воскресенье, 22 апреля, в столице завершился четвертый Международный фестиваль-конкурс музыкантов— импровизаторов XEO-PLANET 2018. Мероприятие проходило в Большом зале ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова.
— Фестиваль посвящен памяти российского музыканта Дениса Феофентова — лауреата международных конкурсов, скрипача-импровизатора, пианиста, композитора, трагически погибшего в 27 с половиной лет в горах Камчатки в июне 2014 года, — сообщила «ВМ» член жюри конкурса Елена Фиштик.
Друзья Дениса Феофентова из разных стран выразили огромное желание продолжить традицию фестивалей музыкантов-импровизаторов — в память о ярком скрипаче-импровизаторе, пианисте, композиторе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юных танцоров и музыкантов закружил «Вальс Победы»
Вечерняя Москва: последние новости
Александр Кушнир: Рокеры в нашей стране асоциальны Ирина Богушевская: «С мальчиками мне легко, я понимаю, как их воспитывать» «Ленинград» на РЕН ТВ – отмечаем юбилей Сергея Шнурова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы2
Как изменились популярные дети-актеры12
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе17
Актриса Нина Дорошина: причина смерти, биография (фото)
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение