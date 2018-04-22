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Школа барабанщиков в Тбилиси отметила юбилей уникальным концертом
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Школа барабанщиков в Тбилиси отметила юбилей уникальным концертом 

Мир24 2 часа назад
В тбилисской консерватории свой первый юбилей отметила школа барабанщиков. Среди учеников нет профессионалов — только любители. Для того чтобы попасть в музыкальный класс, не нужно сдавать экзамены, достаточно желания играть и чувство ритма. Корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе оценил мастерство учеников.
В стенах Тбилисской консерватории, где уже век с лишним звучит только классическая музыка, сегодня раздаются иные ритмы. На сцене барабанное шоу. Над постановкой работали в основном начинающие музыканты. Самому младшему всего восемь лет.
«У меня появилась такая идея полгода тому назад, чтобы все объединить и сделать такую программу. Работали над репертуаром, репетировали. Много нюансов. Играть на улице — это одно, а в зале — совсем другое», — сказал руководитель коллектива Георгий Вартанов.
Аранжировка принадлежит Георгию Вартанову. Именно он работал над новым звучанием всемирно известных произведений. Рок, джаз и поп-композиции с помощью ударных приобрели иную обертку, а духовые добавили им мелодичность. Участники ансамбля, признаются, что такая музыка им по душе, а вот академическая вызывает скуку.
«Вообще у меня нет никакого желания играть на таких инструментах как скрипка или фортепиано. Наверное, это все от личности зависит», — отметила участница ансамбля Анна Алавидзе.
Праздник устроили и для тех, кто не смог попасть в зал. Шумная компания музыкантов вместе с уличными артистами развлекли публику прямо в историческом центре Тбилиси. Яркое шествие стало настоящим праздником и для горожан, и для гостей столицы.
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