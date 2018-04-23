Из-за жалоб ярославцев полиция остановила концерт группы «Волков Бэнд» 

Актеры-музыканты традиционно выступают в день закрытия фестиваля «Будущее театральной России» на Первомайском бульваре. Инцидент произошел в воскресенье, 22 апреля. Концерт должен был начаться в 21.30, но музыканты все не выходили на сцену. В итоге группа появилась. Фронтмен Руслан Халюзов сообщил о доносе. «Волков Бэнд» исполнили всего лишь один кавер — на песню«Smells Like Teen Spirit» Nirvana. После Халюзов выругался со сцены и его забрали в дежурную часть.
В пресс-службе УМВД сообщили, что на громкую музыку пожаловались жители ближайших домов. До1 июня ночное время начинается с 22 часов. Дальше этим вопросом будет заниматься административная комиссия.