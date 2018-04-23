Ещё
Из-за жалоб ярославцев полиция остановила концерт группы «Волков Бэнд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за жалоб ярославцев полиция остановила концерт группы «Волков Бэнд» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Актеры-музыканты традиционно выступают в день закрытия фестиваля «Будущее театральной России» на Первомайском бульваре. Инцидент произошел в воскресенье, 22 апреля. Концерт должен был начаться в 21.30, но музыканты все не выходили на сцену. В итоге группа появилась. Фронтмен Руслан Халюзов сообщил о доносе. «Волков Бэнд» исполнили всего лишь один кавер — на песню«Smells Like Teen Spirit» Nirvana. После Халюзов выругался со сцены и его забрали в дежурную часть.
В пресс-службе УМВД сообщили, что на громкую музыку пожаловались жители ближайших домов. До1 июня ночное время начинается с 22 часов. Дальше этим вопросом будет заниматься административная комиссия.
АиФ: последние новости
«Дом.ru» и Amediateka приглашают в «Мир Дикого Запада» «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU приглашают на IT-марафон В Ярославле спасатели помогли 15-летнему подростку снять подшипник с пальца
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Москва после бури: фото из соцсетей39
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение