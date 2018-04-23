Ещё
«Спасибо за донос»: в Ярославле сорвали концерт «Волков Бэнда». Актёр в полиции.
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спасибо за донос»: в Ярославле сорвали концерт «Волков Бэнда». Актёр в полиции. 

76.ru 27 минут назад
Фото: 76.ru
Самый короткий свой концерт отыграли сегодня участники ярославской группы «Волков Бэнд» (группа, состоящая из актёров театра). Концерт получился длиной в одну песню.
Выступлением должен был закончится фестиваль «Будущее театральной России». Концерт планиировали начать в 21.30 у служебного входа театра, в начале Первомайского бульвара (здесь свои концерты музыканты устраивают регулярно). Но всё откладывали — пришла полиция.
— Один из жителей соседних домов пожаловался, что слишком громко, — сказали полицейские.
Концерт группа и так планировала закончить в 22.00. Но пока шли разбирательства, одной песней (Nirvana, Smells Like Teen Spirit) всё и ограничивалось. Один из участников группы — Руслан Халюзов — не сдержался и выругался со сцены в микрофон. В итоге полиция забрала его в Кировский отдел.
На этом месте группа выступает часто
Группа извинилась перед слушателями за срыв концерта:
«Мы готовились к опен-эйру 5 часов, очень и Волковский театр всегда стараются соблюдать букву закона, заканчивая концерт ровно когда это положено. Но, тем не менее, всегда находятся люди, которых не устраивает чужая радость. И в этом году они победили. Мы в течение часа были готовы выйти на сцену каждую секунду, но ситуация не разрешалась. «Спасибо» тем людям, которые своими доносами сорвали концерт. И спасибо — уже безо всяких кавычек — вам всем, кто пришел и упорно ждал».
Каким образом местные жители пожаловались на громкость концерта до начала этого концерта, пока непонятно. В ближайшее время редакция уточнит все детали произошедшего, следите за обновлениями.
Халюзова отвезли в Кировский отдел полиции
76.ru: последние новости
На том же месте тот же рисунок: уличные художники затроллили мэра Ярославля Четыре ярославских музея вошли в топ-15 лучших в России: что в них особенного Ярославский актёр снимается в романтической комедии «Семь ужинов»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: жизнь «островитян» после славы5
Как изменились популярные дети-актеры12
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино52
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение