Анатолий Кролл отметит двойной юбилей с другими джазменами в Доме музыки

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Легендарный российский джазмен, народный артист России Анатолий Кролл в понедельник даст концерт в Московском международном Доме музыки (ММДМ) в честь сразу двух знаковых дат — своего 75-летия и 60-летия творческой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ММДМ.

"Один из патриархов российского джаза Анатолий Кролл отметит 75-летие концертом в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 23 апреля. У артиста в этом году двойной юбилей: вторым знаменательным событием стало 60-летие творческой деятельности", — отметили в пресс— службе.

По словам самого юбиляра, концерт объединит родственных по духу музыкантов и просто друзей. «Среди участников вечера нет случайных людей, это будет продукт дружбы — творческой и человеческой. Именно она явилась причиной для проведения этого праздника», — процитировали Кролла в ММДМ.

"Большинство участников джазовых коллективов, принимающих участие в концерте, — это мои студенты, выпускники джазовой кафедры Академии музыки имени Гнесиных, где я руковожу оркестровым классом. Поэтому здесь между нами присутствует какое-то особенное родственное ощущение и огромное желание увидеться друг с другом в этот вечер", — признался джазмен.

Дирижер, композитор и пианист Анатолий Кролл начал карьеру в 15 лет в родном Челябинске. Уже в 17 лет он стал самым молодым в Советском Союзе дирижером — музыкальным руководителем Государственного эстрадного оркестра Узбекистана, а затем возглавлял джазовый оркестр при Тульской филармонии, джаз-оркестр Росконцерта «Современник», «МКС Биг-Бэнд». Сегодня музыкант руководит коллективом «Академик-бэнд» Российской академии музыки имени Гнесиных и квартетом «Мы из джаза».