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В МВК «Новый Иерусалим» 5 мая состоится концерт «Посвящение Мариусу Петипа»
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В МВК «Новый Иерусалим» 5 мая состоится концерт «Посвящение Мариусу Петипа» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Концерт «Посвящение Мариусу Петипа» в честь 200-летия великого балетмейстера пройдет 5 мая в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Подмосковье, в программе вариации из классических балетов в постановке Петипа в исполнении оркестра и артистов балета, сообщается на сайте Московской областной филармонии.
«В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения великого балетмейстера, артиста балета, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипа. 5 мая в 16:00 в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоится концерт Московской областной филармонии «Посвящение Мариусу Петипа», который будет приурочен к этой дате», — отмечается в сообщении.
Программу представят оркестр «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко и наследница знаменитой династии, стипендиат фонда Владимира Спивакова, артистка балета Елизавета Таранда. Будут исполнены вариации из лучших классических балетов в постановке Мариуса Петипа, прозвучат танцевальные сюиты из опер Глинки, а также фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», композиция «Калифорнийский мак» на музыку «Мелодии» Чайковского.
Мариус Петипа сыграл неоценимую роль в развитии российского балета. В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году Петипа дебютировал в качестве балетмейстера. После этого он работал в России — сначала как солист балета и педагог, с 1862 — как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство.
«Эпоха Петипа» — так называют балет второй половины XIX века. Именно Мариус Петипа создал свод правил, которые до сих пор применяются в искусстве театрального танца и считаются основами балетного академизма, а также сделал музыку одним из главных действующих лиц балета.
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