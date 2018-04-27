В МВК «Новый Иерусалим» 5 мая состоится концерт «Посвящение Мариусу Петипа»

Концерт «Посвящение Мариусу Петипа » в честь 200-летия великого балетмейстера пройдет 5 мая в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Подмосковье, в программе вариации из классических балетов в постановке Петипа в исполнении оркестра и артистов балета, сообщается на сайте Московской областной филармонии.

«В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения великого балетмейстера, артиста балета, театрального деятеля и педагога Мариуса Петипа. 5 мая в 16:00 в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоится концерт Московской областной филармонии «Посвящение Мариусу Петипа», который будет приурочен к этой дате», — отмечается в сообщении.

Программу представят оркестр «Инструментальная капелла» под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко и наследница знаменитой династии, стипендиат фонда Владимира Спивакова , артистка балета Елизавета Таранда. Будут исполнены вариации из лучших классических балетов в постановке Мариуса Петипа, прозвучат танцевальные сюиты из опер Глинки, а также фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», композиция «Калифорнийский мак» на музыку «Мелодии» Чайковского.

Мариус Петипа сыграл неоценимую роль в развитии российского балета. В 1847 году Петипа по приглашению российских властей приехал в Санкт-Петербург. Его дебют состоялся на сцене Петербургского Большого (Каменного) театра. В том же году Петипа дебютировал в качестве балетмейстера. После этого он работал в России — сначала как солист балета и педагог, с 1862 — как балетмейстер. С 1869 по 1903 годы занимал должность главного балетмейстера. В 1894 году получил российское подданство.

«Эпоха Петипа» — так называют балет второй половины XIX века. Именно Мариус Петипа создал свод правил, которые до сих пор применяются в искусстве театрального танца и считаются основами балетного академизма, а также сделал музыку одним из главных действующих лиц балета.