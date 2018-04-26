Вечер современной хореографии. В Воронеже поставили три новеллы Мариуса Петипа

В столице Черноземья продолжается фестиваль «Воронежские звёзды мирового балета». Он посвящён в этом году 200-летию Мариуса Петипа. Кроме классических спектаклей, поставленных когда-то великим хореографом, организаторы приготовили для зрителей несколько сюрпризов. В старинном особняке на Большой Дворянской — бывшем доме воронежских губернаторов звучит знаменитый «Лебедь» Сен-Санса. А ещё вокальные произведения XIX века, созданные в то время, когда творил и Мариус Петипа

Совместный проект Воронежского театра оперы и балета и художественного музея им. И. Н. Крамского, который назвали «Музыка эпохи». Звучали воспоминания и письма современников хореографа как штрихи к его портрету. Артисты исполняли вокальные произведения, созданные в период расцвета русской классически, а танцовщики — миниатюры, поставленные когда-то Петипа. — Иллюстрация той эпохи Мариуса Петипа и в балете, и в вокале, — хормейстер театра оперы и балета Эмиль Гаджиев.

А на сцене театра премьера — «Вечер современной хореографии». Три миниатюрных новеллы, поставленные тремя молодыми хореографами. Над «Бизе-сюитой» работал лауреат международных конкурсов Иван Кузнецов . И пусть у зрителей название не ассоциируется с «Кармен-сюитой» — это совсем другая музыка. Иван Кузнецов взял сюиту Бизе «Арлезианка» и «Каприз», написанный композитором в возрасте 12 лет. Балет хореограф впервые поставил в Новосибирском театре, а теперь адаптировал для воронежских танцовщиков. Единственная проблема — артисты танцуют под фонограмму. Оригинальных нот для оркестровки не нашли. — Большая проблема, чтобы найти ноты сейчас. Как мне сказали, лежат сейчас только во французской библиотеке нотной, буду этим заниматься, — рассказал главный балетмейстер Ростовского музыкального театра Иван Кузнецов.