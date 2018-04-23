Мальчики и юноши. «Хоровую ассамблею» открыл хор из Екатеринбурга

В Челябинске в Зале органной и камерной музыки состоялся сольный концерт Капеллы мальчиков и юношей Свердловской государственной детской филармонии. Концерт открыл «Хоровую Ассамблею». В составе хора — мальчики и юноши от первоклассников до выпускников, самые маленькие выступают уже больше половины своей жизни. А коллективу уже более 40 лет. Сочетание разновозрастных голосов позволяет достичь действительно невероятного звучания при богатом репертуаре.

Где лучшая акустика?

«В программу мы включили все самое лучшее, — говорит руководитель и дирижёр хора Вячеслав Кульмаметьев. — Некоторые фрагменты мы исполняли на Всемирных хоровых играх — в Риме и Сочи, где, кстати, стали чемпионами, хотя конкуренция была серьёзная — участники приехали из 90 стран мира. Подготовили для челябинцев и премьеру — «Магнификат» Баха, который он написал в 1723 году — тогда же был основан Екатеринбург. Уникальность этого произведения в том, что Бах его написал специально для мальчикового хора, но произведение это сложное, его в России исполняют редко. И на нашем концерте зрители услышали его именно в том виде, как его задумывал композитор»

По словам руководителя, концерт в Челябинске достаточно сложный, так как он сольный и довольно продолжительный:

«Ваш зал уникальный по акустике, особенно для хора. Думаю, это лучший зал во всех странах бывшего СССР — приближен к храмовому, нет гула. Для нас большая радость выступать здесь — гораздо лучше, чем даже в нашей родной филармонии. В другом месте будет уже не та энергетика, а тут живой, необработанный звук. Петь здесь — большой праздник. Повторю, от акустики мы действительно в восторге!» — отметил Вячеслам Кульмаметьев.

Раскрыл руководитель и некоторые особенности работы с Капеллой. Как пояснил Вячеслав Кульмаметьев, «мужской хор — это совсем другая энергетика, совсем другая культура. Мальчишки — другой народ, другая планета. Они более сдержаны. От девочек добиться проявления внешних эмоций гораздо проще. Мальчикам понятна воинственность, честь, доблесть, достоинство. Если музыка выражает именно это — отлично. Сложнее, когда песня связана с нежностью, с тонкими эмоциями. Заниматься в Капелле — большой труд».

Что привлекло зрителей?

Надо сказать, что концерт вызывал большой интерес у челябинцев — зал был полон.

«Про этот концерт узнал внук, купил мне билет, — рассказывает одна из зрительниц Светлана Еременко. — Мне очень нравится такая музыка! И особенно в этом зале с его уникальным звучанием. В записи хор я слушать не люблю, стараюсь приходить на живые выступления».

У кого-то из зрителей к концерту и профессиональный интерес.

«Я сама работаю в областной филармонии, поэтому про этот коллектив знаю, — признаётся Мария Ромина. — Про профессии я дирижёр, и мне интересно увидеть выступление хора — тем более, вживую. Кстати, в Екатеринбурге наш ансамбль из института искусства и культуры выступал с этим хором».

Продолжили программу «Хоровой ассамблеи», которая проводится в Челябинске уже в третий раз, выступления других коллективов — в том числе, из-за рубежа.