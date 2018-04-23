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В омском Органном зале прошёл второй концерт музыкальной терапии
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В омском Органном зале прошёл второй концерт музыкальной терапии 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Накануне, 21 апреля, в Органном зале Омской филармонии прошел уже второй концерт музыкальной терапии. Концерт под названием «Весна голову вскружила» был посвящен головным болям. О видах головной боли, о профилактике и о том, как с ними справиться, рассказывала врач-невролог КДЦ Любовь Ткаченко. Полезную лекцию сопровождала прекрасная музыка П. Мориа и Э. Морриконе в исполнении артистов Филармонии Владимира Симонова, Павла Комарова и Даурена Орынбаева. Концерт вела ведущая и автор программы Светлана Фиронова.
Особенность проекта в том, что вместе с музыкантами на сцену Органного зала выходят практикующие врачи Диагностического центра и рассказывают слушателям о том, как сохранить и приумножить свое здоровье. Такой формат — новшество для нашего города.
Отметим, что следующий концерт будет посвящен здоровому питанию. Прозвучит музыка, способствующая гармонизации обменных процессов: ансамбли фортепиано, скрипки, альта и голоса с органом. Как избавиться от пищевых привычек и начать питаться, правильно расскажет врач-гастроэнтеролог КДЦ, кандидат медицинских наук Марина Критевич.
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