В омском Органном зале прошёл второй концерт музыкальной терапии

Накануне, 21 апреля, в Органном зале Омской филармонии прошел уже второй концерт музыкальной терапии. Концерт под названием «Весна голову вскружила» был посвящен головным болям. О видах головной боли, о профилактике и о том, как с ними справиться, рассказывала врач-невролог КДЦ Любовь Ткаченко. Полезную лекцию сопровождала прекрасная музыка П. Мориа и Э. Морриконе в исполнении артистов Филармонии Владимира Симонова Павла Комарова и Даурена Орынбаева. Концерт вела ведущая и автор программы Светлана Фиронова.

Особенность проекта в том, что вместе с музыкантами на сцену Органного зала выходят практикующие врачи Диагностического центра и рассказывают слушателям о том, как сохранить и приумножить свое здоровье. Такой формат — новшество для нашего города.

Отметим, что следующий концерт будет посвящен здоровому питанию. Прозвучит музыка, способствующая гармонизации обменных процессов: ансамбли фортепиано, скрипки, альта и голоса с органом. Как избавиться от пищевых привычек и начать питаться, правильно расскажет врач-гастроэнтеролог КДЦ, кандидат медицинских наук Марина Критевич.