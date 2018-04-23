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Группа Massive Attack закодировала альбом в молекуле ДНК
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Группа Massive Attack закодировала альбом в молекуле ДНК 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Участники британской трип-хоп группы Massive Attack впервые в истории закодировали музыкальный альбом в молекуле ДНК. Об этом сообщило британское издание Dazed. Отмечается, что идея использовать ДНК в качестве носителя информации не новая, в научных кругах это вполне нормальная практика, однако данные такого объема до сих пор никто не переносил.
Как пишет Dazed, культовой пластинке «Mezzanine» — третьему и одновременно одному из самых успешных альбомов бристольского трио в этом году исполнилось 20 лет. Юбилей своего творения музыканты решили отметить необычным способом — перенести весь альбом на молекулу ДНК.
"Такой метод позволяет хранить музыку в течение сотен тысяч лет без потери информации, — отметил ученый Роберт Грасс, помогавший группе Massive Attack в реализации проекта. — Информация на компактном или жестком диске, представляет собой последовательность нулей и единиц, а биологическая информация хранится в последовательности четырех строительных блоков ДНК: A, C, G и T".
Грасс перевел цифровое аудио альбома в генетический код. Для того, чтобы информация уместилась в молекулу, ученые сжали альбом так, чтобы он не превышал полтора десятка магабайт.
"Процесс переноса информации на ДНК довольно сложен и потому обходится дорого. Однако, как только процесс кодирования завершен, мы можем делать миллиарды копий быстро и с минимальными усилиями", — сказал Грасс.
Отмечается, что закодированные наночастицы с будут храниться в сосуде со специальной жидкостью. При этом музыкальные данные возможно будет раскодировать и воспроизвести в любой момент.
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